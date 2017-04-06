Дортмундская «Боруссия» оштрафовала Обамейянга за маску Человека-паука

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг был оштрафован своим клубом за то, что отпраздновал гол в ворота «Шальке» в выездном матче Бундеслиги (1:1) в маске Человека-паука от Nike. Об этом сообщил Kicker со слов спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка. Размер штрафа не раскрывается.
Жест Обамейянга был расценен руководством клуба как реклама Nike. Техническим спонсором «Боруссии» является Puma — компания, конкурирующая с Nike на рынке спортивной экипировки.
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