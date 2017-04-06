«ПСЖ» и «Монако» встретятся в полуфинале Кубка Франции

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Франции. На этой стадии турнира пройдут матчи «ПСЖ» — «Монако» и «Анже» — «Генгам». Игры состоятся 25-26 апреля (вторник-среда).
На стадии 1/4 финала «ПСЖ» разгромил в гостях «Авранш» со счётом 4:0, «Монако» на своём поле обыграл «Лилль» — 2:1, «Генгам» на выезде оказался сильнее «Этуаля» — 1:0, а «Анже» в родных стенах выиграл у «Бордо» — 2:1.
Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ». В финальном матче сезона-2015/16 парижане взяли верх над «Марселем» — 4:2.