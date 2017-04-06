Зидан: понимаю раздражение Хамеса, но ничего против него не имею

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал эмоции полузащитника Хамеса Родригеса по ходу выездного матча 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (4:2). Колумбийский футболист, ставший автором гола, был очень недоволен тем, что его заменили на 72-й минуте.
«Я не говорил с Хамесом. Нормально, когда футболист выходит на поле и хочет играть все 90 минут. Он сыграл достойно, и я предпочитаю концентрироваться на этом. Понимаю раздражение Родригеса, но ничего против него не имею и делаю всё, исходя из интересов команды. То же самое происходит и с Бензема», — цитирует Зидана Marca.