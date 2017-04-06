Асенсио: Зидан знает, что может рассчитывать на меня

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио подчеркнул, что всегда готов максимально выкладываться на поле. Футболист сказал это после выездного матча 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (4:2). Асенсио в этой игре вышел на поле в стартовом составе и стал автором голевой передачи. Игрок после матча вновь отметил, что не думает о смене клубной прописки.
«Я думаю лишь о «Реале» и шансах, которые должен использовать. Я остался в «Реале» для того, чтобы бороться за игровую практику. И Зидан знает, что может рассчитывать на меня», — цитирует Асенсио Marca.
В нынешнем сезоне «Реал» в чемпионате Испании провёл 29 матчей, а сам Асенсио принял участие в 16 играх, выйдя на поле в основном составе в 7 из них. Игрок стал автором 3 голов и 1 результативной передачи.