Цорк: Обамейянг больше не повторит празднования гола в маске Человека-паука

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг больше не будет праздновать свои голы в ворота соперников в маске Человека-паука от Nike. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Мы с Обамейянгом серьёзно обсудили этот вопрос. Нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что ему полностью были известны последствия его поведения. Однако мы не можем мириться с такими проявлениями и оштрафовали его. Игрок относится к этому с пониманием. Обамейянг больше не повторит празднования гола в маске Человека-паука», — цитирует Цорка Bild.
Обамейянг праздновал свой гол в маске Человека-паука от Nike в выездном матче 26-го тура Бундеслиги с «Шальке-04» (1:1). Между тем техническим спонсором «Боруссии» является фирма Puma.