Хуммельс: возможно, поражение от «Хоффенхайма» было хорошим знаком для нас

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс видит в поражении от «Хоффенхайма» в выездном матче 27-го тура чемпионата Германии не только негативное. Подопечные Карло Анчелотти пропустили один гол, а сами поразить ворота соперника не сумели.
«Возможно, поражение от «Хоффенхайма» было хорошим знаком для нас. Знаком, указывающим на то, что мы не можем играть вполсилы. В таких случаях обращаешься с мячом небрежно, невнимательно и рассеянно. А во втором тайме стало видно, какое значение имеет отдача», — приводит слова Хуммельса Bild.