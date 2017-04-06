Месси посвятил гол в ворота «Севильи» детям, борющимся против рака

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси посвятил свой первый гол в ворота «Севильи» детям, борющимся против рака, сообщает Marca.
Футболист сборной Аргентины стал автором дубля в домашнем матче 30-го тура Примеры между каталонской и андалусской командами (3:0). После гола он сделал жест двумя пальцами, поднеся их к виску. Этим он выражал солидарность с больными детьми.
Месси участвует в компании под названием «Для храбрых», в контексте которой старается найти средства для создания в Барселоне самого большого центра лечения и исследования раковых заболеваний у детей.