Луис Энрике: Суарес уникален, считаю его лучшим на своей позиции

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Севильей» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании. В частности, наставник сине-гранатовых отметил действия полузащитника Андреса Иньесты и нападающего Луиса Суареса.
«Все видели, как сегодня играл Иньеста. Было очень приятно следить за его игрой, его движением. Андрес – футбольный художник, гений, который превращает грубый спорт в произведение искусства. Знаю, что он хочет играть больше, но он должен понимать, что ждёт возрастных игроков в таком клубе, как «Барселона».
Суарес может забить гол первым касанием любой частью тела. Он уникален, считаю его лучшим на своей позиции.
В концовке чемпионата нам потребуется правильный настрой. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи», – приводит слова Энрике Marca.