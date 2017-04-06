«Атлетико» не откажется от официального обеда с «Реалом» из-за Тео Эрнандеса

Руководство мадридского «Атлетико» не откажется от официального обеда с «Реалом» в день матча 31-го тура чемпионата Испании между столичными командами. Об этом сообщил президент «Атлетико» Энрике Сересо.
«Почему не должен состояться официальный обед между друзьями перед игрой? Мы будем обсуждать на встрече много вопросов», — приводит слова Сересо Marca.
Ранее испанские СМИ распространили информацию о том, что «Атлетико» может отказаться от встречи с представителями «Реала». Причиной этого мог стать защитник «Алавеса» Тео Эрнандес. Трансферный лист игрока принадлежит «Атлетико», а цвета своей нынешней команды он защищает на правах аренды. Сообщалось, что «Реал» договорился с игроком о переходе в стан «сливочных» за € 24 млн, что вызвало недовольство в «Атлетико».
Очередное столичное дерби состоится 8 апреля на поле «Королевского клуба».