«РБ Лейпциг» договорился о приобретении вратаря «Янг Бойз» Мвого

«РБ Лейпциг» приобретёт вратаря «Янг Бойз» Ивона-Ландри Мвого, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, немецкий клуб уже договорился со швейцарцами, и сумма трансферной сделки составит около € 5 млн.
19-летний Мвого своей игрой обратил на себя внимание не одного ведущего клуба Европы. По итогам 26 туров чемпионата Швейцарии он принял участие во всех матчах, пропустив 37 голов. Сама команда набрала 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице.
Действующий контракт Мвого со швейцарским клубом рассчитан до лета 2018 года.