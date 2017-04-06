Мората: играю в «Реале» не для того, чтобы жаловаться

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората отметил после выездного матча 30-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», что не падает духом вследствие того, что не всегда попадает в основной состав. В этой встрече Мората стал автором хет-трика.
«Я чувствую себя в «Реале» нормально, и это главное. В данный момент не могу думать о следующем сезоне. Сейчас самое важное – оставшиеся матчи нынешнего сезона. Я играю в «Реале» не для того, чтобы жаловаться, а чтобы работать и праздновать командные успехи», — цитирует Морату Marca.
«Реал» в Примере провёл 29 матчей, а сам Мората принял участие в 20 из них. Он вышел на поле в основном составе в 10 играх, став автором 11 голов и 2 результативных передач.