Юрист: в «Динамо» Денисова хотели депремировать только со слов Черчесова

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как помог полузащитнику Игорю Денисову отсудить большой штраф у московского «Динамо». В настоящее время хавбек, у которого был конфликт с экс-наставником бело-голубых Станиславом Черчесовым, выступает за «Локомотив».
«Дело в том, что штрафы в российском законодательстве отсутствуют как класс, поэтому многие клубы подписывают контракты по схеме: 30 процентов – зарплата, остальное – премиальный бонус, на который и можно депремировать. Подобная ситуация была с Игорем, которого хотели депремировать на очень серьёзную сумму. Причиной стал конфликт, который происходил между тренером и игроком наедине, за закрытыми дверями. Сам тренер, кстати, приходил в суд давать показания. С точки зрения юриспруденции он и «Динамо» должны были доказать, что Денисов нарушил трудовой договор. Не получилось, потому что даже если бы была дичайшая драка или убийство, но доказательства основываются просто на твоих словах, то, извините, суд не может ничего сделать. Вне зависимости от произошедшего, никто не способен объективно выяснить, что случилось между Денисовым и Черчесовым за закрытыми дверями.
Если честно, с Денисовым вовсе не тяжело работать. Когда Игорь позвонил и попросил помочь, то я, как и многие другие, слышавший множество баек про него, подумал: «Ага, конфликтный клиент». Но Денисов ни на миллиграмм не соответствует своему образу, который создан СМИ. Он очень воспитанный, вежливый, спокойный человек, который глубоко понимает футбольные процессы, анализирует, думает. О многих вещах, на которые он обращает моё внимание, я бы никогда сам не задумался. Иногда я даже спрашиваю его: «Ты не хочешь тренером стать?» Он говорит: «Пока нет». Но это другой вопрос. Просто я вижу человека, который уже готов тренировать.
Про таких, как Игорь, один человек очень хорошо сказал: «Если ты честный, это хорошо для всех. Если ты очень честный, это уже плохо для тебя». Мне кажется, все проблемы Игоря как раз из-за гипертрофированности этих качеств. Поэтому сказанное про него в контексте «Анжи» и «Зенита» — не совсем правда. Я знаю, как это на самом деле всё происходило, но понимаю, почему в глазах масс-медиа всё это выглядит определённым образом. Кто-то что-то сказал, вбросил – и всё, общество уже не переубедишь», — сказал Прокопец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полную версию интервью с Прокопцом читайте на «Чемпионате» в скором времени.