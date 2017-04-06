Наставник «Леганеса»: для борьбы с «Реалом» нам не хватило агрессивности

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано проанализировал домашний матч 30-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Играя на своём поле, подопечные Гаритано потерпели поражение со счётом 2:4.
«Для борьбы с «Реалом» нам не хватило агрессивности. Некоторых голов соперника мы могли избежать. Знали, что во втором тайме имеем шанс сравнять счёт, однако быстрый гол противника был уже слишком высоким требованием к нам. Сложно переваривать четыре пропущенных гола, каким бы сильным противник ни был. Я достаточно сильно расстроен», — цитирует Гаритано Marca.