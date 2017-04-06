Иньеста: чтобы рассчитывать на победу в Примере, нужно побеждать «Реал» в гостях

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после победы над «Севильей» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что сине-гранатовые должны обыграть ещё и «Реал» на его поле, чтобы претендовать на чемпионство.
«Мы проиграли „Депортиво“, поделили очки с „Лас-Пальмасом“. Теперь нам нужно обыграть „Реал“ на выезде, чтобы рассчитывать на победу в Примере.
У меня был не самый простой период, но он уже прошёл. Сейчас я доволен своей игрой и прогрессом клуба. Сезон складывался немного странно, но сейчас я набрал форму. Надеюсь, что проведу оставшиеся матчи на том же уровне.
Мы продолжаем участвовать во всех турнирах, но можем остаться без трофеев, если не сделаем всё правильно», – приводит слова Иньесты Marca.
«Реал» и «Барселона» встретятся в рамках 33-го тура Примеры. Встреча пройдёт 23 апреля в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». На данный момент мадридский клуб лидирует в Примере, опережая каталонцев на 2 очка и имея игру в запасе.