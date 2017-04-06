Клопп: когда «Борнмут» сравнял счёт, меня чуть не вырвало

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что упущенная победа в домашнем матче с «Борнмутом» (2:2) доставила ему массу неприятных ощущений. Мерсисайдцы вели в счёте до 87-й минуты, но пропустили мяч поле удара Джошуа Кинга.
«Очень обидно, что соперник забил с подбора, когда мы уже отбили розыгрыш стандарта, и от этого меня чуть не вырвало. Это очень неприятно, и мы вынуждены смириться. Я должен найти решение этому, я ответственен за это.
Когда мой сын делает что-то не так, то я тоже несу большую ответственность за это. И сейчас ситуация такая же. Я должен был лучше объяснить игрокам, как действовать в тех моментах», — цитирует Клоппа Sky Sports.