Юрченко: «Спартак» закономерно лидирует, не удивлюсь, если он станет чемпионом

Вратарь «Анжи» Давид Юрченко поделился ожиданиями от выездного матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом», сравнив петербургскую команду со «Спартаком», с которым махачкалинцы уже встречались в гостях и уступили со счётом 0:1.
«Зенит» — нестандартная, хорошая и сплочённая команда. В её игре много непредсказуемости. Из игроков выделить можно каждого. Если говорить об атакующих действиях, то в первую очередь назову Данни, Жулиано и Шатова. Очень хорошее атакующее звено!
И «Спартак», и «Зенит» в матчах с нами одинаково выглядели, но «Спартак» закономерно занимает первую строчку в турнирной таблице, исходя из командных действий и из того, что мы видим на поле. Так что не удивлюсь, если эта команда станет чемпионом. Кроме того, болельщики красно-белых уже долго ждут золотых медалей», — цитирует Юрченко «Спорт уик-энд».