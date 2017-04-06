Веденеев: это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказал мнение, что после 21 тура «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ во многом благодаря тому, что его конкуренты по чемпионской гонке дали слабину.
«Чемпионом станет самая стабильная команда. Осенью таковой был «Спартак». Но в матче с «Оренбургом» эта команда вполне могла сыграть вничью и потерять очки. Победный гол, забитый на 95-й минуте, стал результатом череды очевидных ошибок игроков соперника. Была потеря мяча, но контратаку «Спартака» гости в центре поля не погасили, хотя такая возможность имелась. Потом — неправильный подкат, который открыл дорогу спартаковцам к воротам. И Промес, забивая гол, в штрафной остался почему-то один.
Вообще надо сказать, что уровень футбола в Премьер-Лиге в этом сезоне после отъезда многих звёзд за рубеж снизился. Именно по этой причине, например, «Амкар», который идёт в трёх очках от еврокубковой зоны в таблице, может сначала победить «Зенит», а через неделю проиграть «Томи». А «Спартак» — получить в свои ворота четыре мяча не только от «Зенита», но и от «Крыльев Советов».
Существует немало причин, благодаря которым «Спартак» сейчас лидирует с отрывом в шесть пунктов от преследователей. Среди прочих — потеря «Зенитом» и ЦСКА нескольких ведущих футболистов. Плюс некоторые судейские решения, из-за которых «Зенит», как в матче с «Краснодаром», и не только, лишился очков. Плюс необходимость ротации и усталость в «Ростове» и «Краснодаре», которые сражались на два фронта (так же, как и «Зенит» с ЦСКА), в то время как «Спартак» готовился к матчам в санаторно-курортном недельном цикле. Только на первый взгляд эти нюансы кажутся мелкими, но их совокупность решает многое.
Тем не менее, даже находясь в льготных для себя обстоятельствах, «Спартак» пока не может перевести дух. Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли. Но все баталии ещё впереди. И в каждом матче красно-белые забивать победные голы на 95-й минуте не смогут», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».