Товарищеский матч женских сборных США и России начнётся с минуты молчания

Товарищеский матч между женскими сборными США и России начнётся с минуты молчания в память о погибших в результате теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт РФС. Матч США — Россия состоится 7 апреля в американском городе Фриско (штат Техас). Вторая контрольная встреча состоится 9 апреля в Хьюстоне (штат Техас).
3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошёл взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 50 человек.