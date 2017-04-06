Экс-наставник сборной Англии Ходжсон стал советником в «Мельбурн Сити»

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон продолжит карьеру в Австралии. 69-летний специалист вошёл в состав «Мельбурн Сити», став советником клуба. Об этом сообщает The Guardian.
Ходжсон будет тесно работать с тренерами и руководителями команды и делиться накопленным в течение 40-летней карьеры опытом. Любопытно, что контракт рассчитан всего на один месяц.
Источник сообщает, что привлечение английского специалиста к работе стало возможно благодаря дружбе с исполнительным директором City Football Group Брайаном Марвудом.