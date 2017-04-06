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175 лет назад 2016
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Руководство «Милана» планирует продлить контракт с Монтеллой

6 апреля 2017, четверг. 11:45. Футбол
Руководство «Милана» не собирается расставаться с главным тренером Винченцо Монтеллой. Контракт 42-летнего специалиста истекает в 2018 году, а новый договор пока не подписан. La Gazzetta dello Sport сообщает, что переговоры должны начаться в апреле.

На 13-14 апреля 2017 года запланирована продажа «Милана» китайским инвесторам, после чего руководство россонери сядет за стол переговоров с Монтеллой. Также новые владельцы обсудят с итальянским специалистом стратегию трансферного рынка.

Ранее сообщалось, что «Рома» рассматривает кандидатуру Монтеллы в случае ухода Лучано Спаллетти.
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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ФК Милан Винченцо Монтелла
Новости. Футбол
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