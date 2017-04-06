Руководство «Милана» планирует продлить контракт с Монтеллой

Руководство «Милана» не собирается расставаться с главным тренером Винченцо Монтеллой. Контракт 42-летнего специалиста истекает в 2018 году, а новый договор пока не подписан. La Gazzetta dello Sport сообщает, что переговоры должны начаться в апреле.
На 13-14 апреля 2017 года запланирована продажа «Милана» китайским инвесторам, после чего руководство россонери сядет за стол переговоров с Монтеллой. Также новые владельцы обсудят с итальянским специалистом стратегию трансферного рынка.
Ранее сообщалось, что «Рома» рассматривает кандидатуру Монтеллы в случае ухода Лучано Спаллетти.