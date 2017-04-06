Дортмундская «Боруссия» оштрафовала Обамейянга на € 100 тыс.

Руководство дортмундской «Боруссии» оштрафовало нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга за использование маски Человека-паука во время празднования гола в матче с «Шальке-04» (1:1). Маска была от фирмы Nike, в то время как техническим спонсором «шмелей» является «Пума».
Sport Bild сообщает, что руководство «Боруссии» оштрафовало 27-летнего футболиста на € 100 тыс.
Скандал разгорелся ещё 2 апреля, на следующий день после игры. Уже тогда в прессе говорили о штрафе, но сумма не называлась.
Накануне брат Обамейянга Вилли в своём «инстаграме» опубликовал фото в той же маске, а рядом находился Пьер-Эмерик. Когда точно была сделана фотография, неизвестно.