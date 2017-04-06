Подмосковье в преддверии ЧМ-2018 проведёт 383 мероприятия на сумму 3,9 млрд руб.

Подготовка тренировочных площадок к чемпионату мира 2018 года идёт по графику, регион проведёт 383 мероприятия на общую сумму более 3,9 млрд рублей в рамках подготовки к турниру. Об этом сегодня сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
«Отставаний по подготовке площадок нет. В Подмосковье будет жить топовая команда, ведь любая команда, которая рассчитывает занять высокие места, захочет размещаться рядом с точкой проведения полуфинала или финала», — цитирует Терюшкова «Интерфакс-Россия».
В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в Подмосковье будут реконструированы 12 тренировочных площадок: «Сатурн», «Строитель», «Москвич», «Авангард» «Глебовец», «Гучково», «Яхрома», «Родина», «Металлург», СДЮШОР им. А. Сыроежкина, «Бор» и тренировочная площадка УТЦ «Новогорск».