Батистута: в раздевалке сборной половина игроков не поздоровались со мной

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал о случае, связанном с национальной командой. Батистута был очень удивлён отношением игроков «альбиселесте» к нему, когда он вошёл в раздевалку команды.
«В раздевалке сборной Аргентины я хотел поприветствовать футболистов, но половина игроков не поздоровались со мной. Я воспринимаю это как нечто, присущее нынешнему поколению. Сам я с этими парнями не имею ничего общего. Мне бы хотелось, чтобы они поздоровались со мной, но не ради того, кем я был. Просто я сам играл и жил в этой атмосфере. В любом случае полагаю, что они сделали это, не понимая, как надо поступать. До недавнего времени команде помогали руководители, которых нет у этих игроков», — цитирует Батистуту TyC Sports.