«Анжи» перечислил в фонд помощи пострадавшим в метро Петербурга 1,4 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», «Анжи» перечислил в фонд помощи пострадавшим в результате терактов в петербургском метро сумму в размере 1 млн 400 тыс. рублей. Эту информацию корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян подтвердил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.
«Данную инициативу поддержали все сотрудники клуба, игроки и тренерский штаб. Единогласно было принято решение перечислить свой дневной заработок в пользу пострадавших в терактах. Мы всячески осуждаем бесчеловечные действия террористов. «Анжи» выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта», – сказал Абдулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.