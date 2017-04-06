Венгер: вылет из ЛЧ ударил по Озилу, ему понадобилось время, чтобы прийти в себя

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поддержал полузащитника Месута Озила после матча 31-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед». На 58-й минуте немец отметился голом.
«Я чувствую, что Месут вернулся к привычной физической форме. Он сосредоточен. Я очень хорошо его знаю.
Вылет из Лиги чемпионов ударил по нему. Озилу понадобилось время, чтобы прийти в себя, восстановиться мысленно. Последние несколько недель он был сосредоточен на тренировках.
Мы живём в мире крайностей. Мы всегда перехваливаем людей, когда всё хорошо, и чересчур критикуем их, когда всё плохо», — цитирует Венгера Sky Sports.
«Арсенал» добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов, где в обоих матчах уступил «Баварии» с одинаковым счётом 1:5.