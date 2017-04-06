Батистута: eсли бы Месси не хотел играть за Аргентину, то придумывал бы травмы

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута выступил в защиту форварда национальной команды Лионеля Месси в свете критики, которая не перестаёт звучать в его адрес. Игрока «Барселоны» особенно часто критикуют на его родине. Многие считают, что он в национальной команде не показывает такой же игры, как в каталонском клубе. Некоторые также полагают, что Месси не выкладывается в матчах за «альбиселесте» полностью.
«Лео уже убили. Если бы Месси не хотел играть за Аргентину, то придумывал бы себе травмы и не приезжал бы в национальную команду», — приводит слова Батистуты Mundo Deportivo.