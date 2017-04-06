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Батистута: eсли бы Месси не хотел играть за Аргентину, то придумывал бы травмы

6 апреля 2017, четверг. 13:38. Футбол
Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута выступил в защиту форварда национальной команды Лионеля Месси в свете критики, которая не перестаёт звучать в его адрес. Игрока «Барселоны» особенно часто критикуют на его родине. Многие считают, что он в национальной команде не показывает такой же игры, как в каталонском клубе. Некоторые также полагают, что Месси не выкладывается в матчах за «альбиселесте» полностью.

«Лео уже убили. Если бы Месси не хотел играть за Аргентину, то придумывал бы себе травмы и не приезжал бы в национальную команду», — приводит слова Батистуты Mundo Deportivo.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона Габриэль Батистута Лионель Месси
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6 апреля 2017, четверг
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