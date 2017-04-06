Экс-игрок сборной Германии U21 осуждён условно за «пропаганду терроризма»

Бывший игрок молодёжной сборной Германии Дениз Наки, последнее время игравший в команде третьей лиги Турции «Амед», был осуждён на полтора года условно. Об этом сообщает Deutsche Welle.
27-летнего футболиста обвинили в «пропаганде терроризма». По данным прессы, немецкий игрок через социальные сети поддерживал рабочую партию Курдистана, запрещённую в Турции.
Первые обвинения были сделаны в ноябре прошлого года, но тогда футболиста оправдали.
За молодёжную сборную Германии Дениз Наки провёл 2 матча и забил 1 гол.