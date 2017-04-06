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Мутко: РФС пока удовлетворяет работа Черчесова, мы будем его поддерживать

6 апреля 2017, четверг. 15:07. Футбол
Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России пока удовлетворяет Российский футбольный союз. Об этом заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко. В настоящее время сборная России занимает 61-е место в рейтинге ФИФА.

«Встретились с Черсесовым, подвели итог его работы на данный момент. Он проинформировал о своём видении и задачах, которые он ставил. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперёд. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше.

Мы будем его поддерживать. Мы в реальной ситуации с реальным количеством и набором игроков, с конкретной и реальной ситуацией, когда футболисты травмированы. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперёд», — цитирует Мутко ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Виталий Мутко Станислав Черчесов
Новости. Футбол
6 апреля 2017, четверг
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