«Урал» назвал состав на полуфинальный матч Кубка России с «Рубином»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал состав на полуфинальный матч Кубка России с «Рубином», который состоится 6 апреля. Также предлагаем ознакомиться с составом «Рубина».
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Табидзе, Динга, Павленко, Павлюченко, Панков, Глушков, Ломакин, Коробов, Серченков и Манучарян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Рубин». Начало — 17:00 мск.
Победитель сыграет в финале Кубка России с «Локомотивом».