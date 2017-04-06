Зачинщики драки в матче «Зенит-2» — «Спартак-2» дисквалифицированы на два матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 29-го тура Футбольной национальной лиги на очередном заседании комитета.
«По матчу «Зенит-2» — «Спартак-2»: мы рассмотрели удаление за агрессивное поведение футболиста «Зенита-2» Алексея Исаева и приняли решение дисквалифицировать его на два матча.
Мы рассмотрели удаление за агрессивное поведение футболиста «Спартака-2» Шамсиддина Шанбиева и приняли решение дисквалифицировать игрока на два матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.