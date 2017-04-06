Главный тренер «Факела» Гусев дисквалифицирован на два матча ФНЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 29-го тура ФНЛ на очередном заседании комитета. Наставник «Факела» Павел Гусев за оскорбительное поведение в отношении главного рефери Тимура Асланбекова был дисквалифицирован на два матча.
«В ФНЛ по матчу «Факел» — «Кубань» мы рассмотрели оскорбительное поведение главного тренера «Факела» Павла Гусева в отношении главного судьи матча Тимура Асланбекова. Арбитр Асланбеков объяснил, что не смог быстро среагировать на высказывания главного тренера, которые я считаю оскорбительными. Гусев принёс извинения, и поэтому мы приняли решение дать минимальное наказание — два матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Видео оскорбительного поведения Гусева в отношении Асланбекова можно посмотреть на YouTube.