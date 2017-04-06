Кверквелия оштрафован на 50 тыс. рублей за отказ от флеш-интервью

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 21-го тура РФПЛ на очередном заседании комитета.
«По матчу «Спартак» — «Оренбург» мы рассмотрели задержку игры на четыре минуты по вине «Оренбурга», за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Также болельщики хозяев использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей
В игре „Анжи“ и „Урала“ диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки команды хозяев, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей.
И по матчу „Уфа“ — «Локомотив»: после первого тайма футболист «Локо» Кверквелия отказался от обязательного флеш-интервью, за это он оштрафован на 50 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.