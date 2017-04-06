Представители сборной Бразилии осмотрели базы ЧМ-2018 в Подмосковье

Представители сборной Бразилии осмотрели несколько тренировочных баз чемпионата мира 2018 года, расположенных в Московской области, в частности базу в Кратове. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков. Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала выход в финальную часть ЧМ-2018.
«Они действительно приезжали, осматривали базы, в том числе Кратово, но об их решении, их выборе я говорить не имею права. Инспекционные визиты на территорию области совершает большое количество представителей национальных федераций. Я не могу разглашать секретную информацию. Но скажу так: уже есть площадки, забронированные некоторыми командами.
Раскрывать, что это за сборные, я не могу. Но есть понимание, что у нас будут тренироваться топовые национальные команды. Что касается нашей сборной, то из 17 баз Подмосковья на одной из них команда России точно будет жить», — цитирует Терюшкова Welcome2018.