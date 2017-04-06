Агент Мусы: Ахмед избил жену? Он и мухи не обидит

Нападающий «Лестер Сити» и бывший игрок московского ЦСКА Ахмед Муса рассматривает возможность подать в суд на СМИ, которые сообщили, что он был арестован якобы за избиение жены, сообщает The Guardian.
Ранее сообщалось, что Муса был задержан в Лестере около часа ночи по местному времени по подозрению в нападении на свою супругу. Однако, по словам агента игрока Тони Харриса, эта информация не соответствует действительности.
«Между Мусой и его женой Джамилой случилась ссора, которая привлекла внимание соседей, вызвавших полицию. Стражи порядка провели беседу с Мусой и несколькими свидетелями ссоры, и на этом вопрос был закрыт. Никаких обвинений в отношении Мусы и его супруги предъявлено не было. Это нормально, когда между супругами порой возникают ссоры. Однако Ахмед не бил жену, так же как и она не нападала на мужа. Они всего лишь решили семейный вопрос, и теперь всё хорошо. Все знают, что Муса является хорошим парнем. Он не пьёт и не курит, не устраивает вечеринок и никогда не имел проблем с полицией. Муса и мухи не обидит», – сказал Харрис.