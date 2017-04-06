Жалобу Кокорина на лишение прав рассмотрят 13 апреля

Тверской районный суд Москвы 13 апреля рассмотрит жалобу нападающего «Зенита» Александра Кокорина на постановление о лишении права управления транспортными средствами на четыре месяца, сообщает РАПСИ.
Ранее мировой судья Тверского района постановил признать футболиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда), и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на четыре месяца.
Адвокат Кокорина на заседании заявил, что в месте совершения административного правонарушения одна из линий разметки была стёрта, а дублирующих знаков не было. По словам представителя, Кокорин мог нарушить правила дорожного движения лишь неосознанно, будучи введённым в заблуждение отсутствием видимой разметки. Адвокат подчеркнул, что, как только полосы на дороге стали видны, Кокорин вернулся в свой ряд. Также было заявлено, что футболист признаёт факт выезда на встречную полосу и раскаивается.
Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Согласно протоколу об административном правонарушении, футболист, управляя автомобилем Bentley в районе дома номер 5 на Страстном бульваре, совершил выезд на встречную полосу и продолжал движение по ней.