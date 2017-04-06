В Чемпионшипе арбитр ошибочно назначил свободный удар вместо повторного пенальти

Главный арбитр матча 40-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл Юнайтед» — «Бёртон Альбион» Кейт Страуд допустил грубейшую ошибку.
В середине первого тайма при счёте 0:0 судья назначил пенальти в ворота «Бёртона». 11-метровый был реализован, однако в момент удара один из игроков «Ньюкасла» раньше времени вбежал в штрафную. В таких ситуациях по правилам пробивающая 11-метровый сторона должна перебить пенальти, однако Страуд назначил свободный удар в пользу «Бёртона», вызвав недоумение у игроков и болельщиков «Ньюкасла». Судейская инстанция уже признала курьёзную ошибку арбитра, заявив, что бригада судей во главе со Страудом неверно разобрались в правилах.
Встреча всё-таки завершилась победой «Ньюкасла» со счётом 1:0 благодаря голу Мэтта Ритчи во втором тайме. Именно Ритчи забил гол с отменённого пенальти в первом тайме.
Посмотреть видео курьёзной ошибки арбитра Кейта Страуда можно в «Фейсбуке».