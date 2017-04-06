Чугайнов — о ситуации с П. Гусевым: так мы начнём плодить в футболе Родченковых

Бывший главный тренер «Сокола» и «Торпедо» Игорь Чугайнов не согласился с решением КДК РФС, который дисквалифицировал на два матча его коллегу из «Факела» Павла Гусева за инцидент, произошедший после матча 29-го тура первенства ФНЛ с «Кубанью» (2:2). После финального свистка наставник воронежцев на эмоциях бросил гневную фразу в адрес Тимура Арсланбекова, который в компенсированное время назначил в ворота «Факела» пенальти, с которого краснодарцы сравняли счёт.
«Странные вещи происходят в нашем футболе. На эмоциях много чего говорят, в том числе на Западе, но без них футбол мёртв. Странно другое – тренера наказали, а судью, получается, пожурили и отпустили. Это ещё раз подтверждает, что тренер в нашей стране никто, тогда как арбитры неприкасаемы. А потом удивляемся, почему у нас такой футбол. Да вот отсюда в том числе! Судья должен следить за правилами игры, но продукт производят тренеры. Я видел пенальти в Воронеже. Чтобы назначить 11-метровый на 92-й минуте, влияющий на судьбу матча, он должен быть железным – а там что было?! Тренер проделал большую работу, команда выполнила его задание – и тебя просто убивают…
Вообще, всё это напоминает инквизицию среднего века, когда простых людей за слова отправляли на костер, а у феодалов была индульгенция за убийство. Ну и потом, YouTube не должен быть инструментом для разборок, это неофициальное общение. В рапорте-то ничего написано не было! Это ж не на пресс-конференции происходило. Так мы начнём плодить в футболе Родченковых – снимай втихаря и выкладывай. Поощряем стукачей!» — приводит слова Чугайнова интернет-издание Sportbox.
Видео данного инцидента можно посмотреть на YouTube.