Джорджевич: после теракта в Санкт-Петербурге чувствуется народная солидарность

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич в интервью черногорскому изданию рассказал об обстановке в Санкт-Петербурге после теракта в метро, а также выразил надежду, что в скором времени получит шанс закрепиться в основном составе команды.
3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне от станции метро «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.
«Русские являются гордыми людьми. Это касается и Санкт-Петербурга, который сильно страдал в своей истории. Сейчас в городе на каждом углу чувствуется народная солидарность, и, самое главное, у людей нет никакого страха. Они пытаются жить нормально, а лучшей иллюстрацией этого является то, что уже на следующий день метро снова работало. Мы с игроками и тренерским штабом «Зенита» отправились к станции метро, где произошёл взрыв, чтобы оставить цветы. В клубе всё функционирует нормально. Ситуация в городе также нормальная, только повышена безопасность в местах, где собирается много людей, но это нормально. Большой город продолжает жить своей жизнью.
Что касается меня в «Зените», то в последнее время я не играю, хотя чувствую себя очень хорошо и каждый день стараюсь доказывать это на тренировках. Однако продолжаю ждать своего шанса, который, надеюсь, скоро получу. Уйти в аренду? Я люблю «Зенит» и Санкт-Петербург, поэтому хотел бы остаться здесь до конца контракта. Тем не менее рассчитываю, что скоро получу игровое время. А если нет, то буду искать его в другом месте», — цитирует Джорджевича CDM.