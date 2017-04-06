Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лингард согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

6 апреля 2017, четверг. 19:18. Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал новый контракт с английским клубом.

По информации Sky Sports, речь идёт о четырёхлетнем соглашении с заработной платой около £ 100 тыс. (€ 117 тыс.) в неделю.

Напомним, что действующее соглашение 24-летнего хавбека с манкунианцами истекает летом 2018 года.

Лингард присоединился к юношеской академии «МЮ» в возрасте семи лет, а первый профессиональный контракт подписал в 2011 году.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
Новости. Футбол
6 апреля 2017, четверг
19:58 Фидлер: «Урал» заслуженно вышел в финал Кубка России
19:35 Президент «Урала»: ещё не до конца осознаём, что сделали для уральского футбола
19:34 Хави Грасия: отставка? Мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре
19:21 Тарханов: мы сотворили историю уральского футбола
19:20 Грасия объяснил поражение «Уралу» низкой реализацией моментов игроками «Рубина»
19:19 «Чемпионат» и Hankook запустили спецпроект о «Реале»
19:18 Лингард согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
19:17 В Швеции фанаты АИК надели никабы в ответ на запрет на ношение масок на стадионе
19:00 У полузащитника «Локомотива» Игнатьева травма приводящей мышцы левого бедра
18:58 Джорджевич: после теракта в Санкт-Петербурге чувствуется народная солидарность
18:52 «Урал» победил «Рубин» и сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России
18:50 Студенты СГАФКСТ победили на турнире в Саратове и вышли в лидеры чемпионата
18:41 Президент «Наполи» Де Лаурентис заблокировал в «Твиттере» аккаунт брата Игуаина
18:25 «Полтава» не снимется с чемпионата Украины и будет отстаивать свои права
18:19 Чугайнов — о ситуации с П. Гусевым: так мы начнём плодить в футболе Родченковых
18:06 В Чемпионшипе арбитр ошибочно назначил свободный удар вместо повторного пенальти
17:57 Жалобу Кокорина на лишение прав рассмотрят 13 апреля
17:50 Иногородние фанаты ЦСКА смогут посетить дерби по коллективным заявкам
17:44 Агент Мусы: Ахмед избил жену? Он и мухи не обидит
17:30 «Атлетико» подарил именные футболки Вин Дизелю и Шарлиз Терон
17:25 Подмосковье не будет финансировать «Химки» ради выхода команды в РФПЛ
17:18 Болельщики «Урала» почтили память жертв теракта в метро Петербурга
17:10 Бускетс вышел на восьмое место по количеству матчей за «Барселону»
17:01 В Англии болельщик съел конский навоз, чтобы выиграть спор на £ 40 у друзей
16:58 Булыкин: для «Локомотива» приоритетная задача – выиграть Кубок России
16:48 Представители сборной Бразилии осмотрели базы ЧМ-2018 в Подмосковье
16:36 КДК аннулировал результат матча молодёжного первенства «Арсенал» — «Томь»
16:32 Кверквелия оштрафован на 50 тыс. рублей за отказ от флеш-интервью
16:23 Главный тренер «Факела» Гусев дисквалифицирован на два матча ФНЛ
16:21 Зачинщики драки в матче «Зенит-2» — «Спартак-2» дисквалифицированы на два матча
16:19 Бартра сдержал слово и подарил храброй болельщице свою футболку
16:17 «Урал» назвал состав на полуфинальный матч Кубка России с «Рубином»
16:11 Митрюшкин с 91% голосов признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Люцерном»
16:06 «Зенит»: матч с «Анжи» станет последним домашним матчем на «Петровском»
16:02 Левандовски: всё хорошо, я буду готов к матчу с «Боруссией» Д
15:58 Гайтан и Гамейро могут не сыграть против «Реала»
15:54 Спортивный директор: «Краснодар» ещё осенью нашёл замену Смолову
15:53 «Рубин» назвал состав на полуфинал Кубка России с «Уралом»
15:37 В Уфе организуют митинг против госфинансирования «Уфы» и «Салавата Юлаева»
15:31 Игуаин требует от «Наполи» € 600 тыс. за использование имиджевых прав
15:25 Участница Олимпийских игр — 2000 помогает Роналду поддерживать форму
15:07 Мутко: РФС удовлетворяет работа Черчесова, мы будем его поддерживать
14:54 Мутко: сокращение числа клубов в РФПЛ не предполагается
14:51 Карадениз: горд, что «Уфа» выбрала Семака – человека с чисто русским характером
14:33 Игроки «Терека» Иванов, Лебеденко и Торже продолжают работать индивидуально
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Кубок России по футболу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+