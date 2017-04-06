Тарханов: мы сотворили историю уральского футбола

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после домашней победы над «Рубином» (2:1) поделился впечатлениями от выхода в финал Кубка России.
«Игра была кубковой, и никто не хотел уступать. Острая была игра, с атакующими действиями, подходы были и у нас, и у них. Мы захватили инициативу в начале встречи, забили, имели преимущество, но потом чуть подсели. Поле было непростым, так «Рубин» и забил гол, благодаря тому что игрок поскользнулся.
Мы сотворили историю уральского футбола: мы были в полуфинале, но не в финале. Всех приглашаем в Сочи», — приводит слова Тарханова «Спорт Бизнес Online».
В финале Кубка России соперником «Урала» станет «Локомотив». Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая.