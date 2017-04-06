Хави Грасия: отставка? Мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от «Урала» (1:2) в полуфинале Кубка России.
«Поздравляю «Урал». Мы очень быстро пропустили гол, перехватили инициативу и имели моменты, но упустили шанс выйти вперёд, мы были неточны в завершении. Мы очень расстроены, хотели выйти в финал, сейчас чувствуем боль», — заявил Грасия, которого спросили, готов ли он к отставке.
«Я сконцентрирован на подготовке к следующему матчу. Мы будем бороться и выкладываться, чтобы заработать максимальное количество очков в чемпионате. У команды сейчас сложный момент. Я понимаю, что такие вопросы будут задаваться, и их нужно выдержать. Но я буду продолжать выкладываться, и мои мысли сейчас только о подготовке к следующей игре», — ответил специалист.
Грасию спросили, почему в таком важном матче Гёкдениз Карадениз вышел только на замену. «Мы посчитали нужным выпустить его именно в этот момент. Считали, что с Лестьенном атака будет выглядеть лучше. Я понимаю эти вопросы, их нужно выдержать. После плохих результатов обычно следует критика», — приводит слова Грасии «Спорт Бизнес Online».
«Жонатас? Многие не забивают пенальти, но мы верим в него. Да, это был важный момент, и он мог сказаться на ходе матча. Безусловно, мы чувствуем огромную боль», — заявил Грасия.