Президент «Урала»: ещё не до конца осознаём, что сделали для уральского футбола

Президент «Урала» Григорий Иванов после победы над «Рубином» (2:1) в домашнем матче полуфинала Кубка России поделился впечатлениями от выхода в финал турнира.
«Мы счастливы, что впервые в истории наша команда вышла в финал Кубка России. Сейчас, наверное, ещё не до конца осознаём, что мы сделали для уральского футбола. Ребята большие молодцы, выложились сегодня полностью и здорово сыграли. Дополнительные премиальные? Мы их не делаем, но ребята будут довольны.
Выход в полуфинал – достойный ответ всем недоброжелателям? Я даже не хочу говорить на эту тему. Не знаю, кто там о чём говорит, давно уже перестал это читать. Люди вправе высказывать своё мнение, пускай говорят. Мы каждый раз своей игрой доказываем, что стараемся показывать красивый футбол, чтобы людям нравилось. Вот и всё», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.