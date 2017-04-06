В РФПЛ могут полностью отказаться от проведения матчей в будние дни

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал просьбу «Анжи» не назначать домашние матчи команды на пятницу, отметив, что с подобной просьбой ранее обращался и «Терек», а также заявил, что в данный момент рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей Премьер-Лиги в будние дни. Ранее глава РФС Виталий Мутко высказал мнение, что встречи РФПЛ должны проводиться в субботу и воскресенье и не переноситься на будние дни.
«У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. «Анжи» и «Терек» — представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова — с подобной просьбой к нам обращались и представители «Терека». Со своей стороны мы стараемся сделать всё возможное, но это получается не всегда.
Однако хочу отметить, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей Премьер-Лиги в будние дни — будь то пятница или какой-либо другой день. Футбол — в первую очередь для болельщиков, и мы стараемся создать максимально благоприятные условия для посещения матчей нашего чемпионата», — цитируют Прядкина «Известия».