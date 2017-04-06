Конте продолжит работу на посту главного тренера «Челси» в следующем сезоне

Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг слухи о возможном возвращении в Италию грядущим летом. Ранее итальянский агент Федерико Пасторелло выразил мнение, что Конте может покинуть «Челси», если у него появятся предложения от других клубов. По неофициальной информации, в приглашении Конте заинтересован «Интер».
«Мне не нравится, когда другие говорят за меня. Пасторелло – мой друг, я его хорошо знаю. Если кто-то хочет узнать что-то обо мне, тогда нужно спросить меня.
Мы боремся за титул и хотим достичь этой цели. Затем мы постараемся построить что-то важное вместе.
Значит ли это, что я буду в «Челси» в следующем сезоне? Да», – приводит слова итальянского специалиста The Guardian.
После 30 туров «Челси» располагается на первой строчке в таблице АПЛ, опережая на семь очков «Тоттенхэм Хотспур. Контракт Конте истекает в 2019 году.