Слуцкий: в Англии Абрамович иногда спрашивает моё мнение о командах и игроках

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью британскому изданию рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, а также отметил важность поддержки со стороны главы лондонского клуба.
«Я знаю Романа Абрамовича уже 12 лет в связи с тем, что у него много проектов в российском футболе. Он занимался спонсированием сборной России, построил много искусственных полей, около 300, общался с ним о футболе и его развитии. Мистер Абрамович мне помог. Я живу в отеле «Челси», мне помогают с билетами, посмотрел академию клуба, первую и молодёжные команды. После матчей говорю с ним, а иногда он спрашивает моё мнение о командах или игроках. Мы общаемся как друзья, он верит в меня и поддерживает. Наверное, это лучшая поддержка, которую только можно найти в этом мире.
Может быть, 10 лет назад Абрамович изменил всю систему в Англии. Это был настоящий бум. Но сейчас он на другом пути. И это очень успешный путь, на который могут встать только умные люди. В первом пути, на мой взгляд, было проще – нужно было вкладывать деньги и много тратить. Сейчас это сложнее, но Абрамовичу удалось достичь успеха, идя и по этому пути. Он больше не является самым богатым парнем в лиге. «Челси» — это не «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Однако он остаётся владельцем английского клуба номер один, а «Челси» – первой командой. Это великолепно», — цитирует Слуцкого The Telegraph.