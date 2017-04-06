Моуринью считает, что Лингарда ждёт большое будущее в футболе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал подписание контракта с полузащитником Джесси Лингардом. Сегодня, 6 апреля, было объявлено, что 24-летний хавбек подписал с манкунианцами новое соглашение, которое рассчитано до июня 2021 года с возможностью продления ещё на один год.
«Джесси находится в клубе с семи лет. У него хороший футбольный интеллект, что в совокупности с его энергией и умениями делает его футболистом с большим будущим. Внутри коллектива Лингард является популярным человеком, поэтому я восхищён тем, что он заключил новый контракт с клубом», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».
Лингард присоединился к юношеской академии «МЮ» в 2000 году, а первый профессиональный контракт подписал в 2011 году. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей за команду во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.