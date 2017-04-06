Канте: лучшим игроком сезона в АПЛ является Азар

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте выбрал лучшего игрока сезона в английской Премьер-лиге, а также прокомментировал шансы на победу его команды в нынешнем сезоне.
«Лучший игрок сезона в Премьер-лиге? Мне определиться с выбором просто: Эден Азар. Все могут видеть, что он делает на поле. Он является игроком другого класса по сравнению с остальными.
Что касается судьбы будущего чемпиона, то нам предстоит ещё восемь матчей, из которых нужно выиграть минимум шесть. Среди наших конкурентов у «Тоттенхэма» очень сильная команда, играющая в хороший футбол. Поэтому гонка за титул ещё не закончена, нам предстоит за него бороться. Возможно, «Тоттенхэм» или «Ливерпуль» ещё включатся в эту гонку, поэтому нам нужно сосредоточиться на своих матчах. Теоретически нам хватит шести побед, и лучше добиться их как можно скорее», – цитирует Канте Sky Sports.
Азар забил 13 голов и сделал пять результативных передач в 28 матчах за «Челси» в текущем сезоне чемпионата Англии. Лондонская команда после 30 туров располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая на семь очков «Тоттенхэм», который находится на втором месте.