Полузащитник «Урала» Ильин: мы вошли в историю, чувства неописуемые

Полузащитник «Урала» Владимир Ильин поделился эмоциями от исторического для екатеринбургского клуба выхода в финал Кубка России. «Урал» в полуфинале дома обыграл со счётом 2:1 «Рубин», а Ильин стал автором первого гола. В решающем матче соперником «Урала» станет «Локомотив».
«Мы вошли в историю. «Урал» впервые вышел в финал Кубка России! Много говорили об этом перед игрой. Чувства неописуемые. Вписали свои фамилии в историю. Все очень довольны! Теперь нужно готовиться к финалу. Начинаю ли задумываться о Лиге Европы? Да. Почему и нет? Впереди ещё один шаг.
Забил первый гол ногой за «Урал». Подача пошла чуть под себя. Но защитник чиркнул мяч. Так мяч изменил направление и полетел на ближнюю штангу. Я прочитал этот отскок и оказался в нужном месте в нужное время», — поведал Ильин в интервью клубной пресс-службе.