Кэхилл: «Тоттенхэм» не сдастся, и «Челси» знает это

Защитник «Челси» Гари Кэхилл в интервью официальному сайту лондонского клуба высказал мнение о ситуации в таблице английской Премьер-лиги. Синие лидируют и опережают на семь очков «Тоттенхэм Хотспур». Подопечным Антонио Конте остаётся провести восемь матчей.
«Мы ожидаем, что «Тоттенхэм» будет продолжать оказывать на нас давление до конца чемпионата. Они не сдадутся, и мы знаем это. Поэтому нам нужно сосредоточиться на себе. Нам нужно следить за тем, что делаем мы сами, и выигрывать свои матчи. Нам нужно продемонстрировать тот же уровень самоотдачи и работоспособности, что и в матче с «Манчестер Сити», а также показать тот же уровень игры.
Мы должны справляться со любой грязной работой в матче — усердно работать, возвращаться в оборону и демонстрировать концентрацию. Наше исполнительское мастерство должно проявляться автоматически. У нас есть несколько выдающихся игроков, и мы должны сохранять концентрацию, думать только о своей игре и постараться довести дело до конца», — заявил Кэхилл.