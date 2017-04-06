Де Росси: Спаллетти повлиял на меня больше всех, стал видеть футбол его глазами

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти оказал на него наибольшее влияние среди всех наставников, а также выразил мнение, что руководству клуба нужно продлить контракт со специалистом.
«Спаллетти оказал на меня наибольшее влияние. Я стал видеть футбол его глазами, и это великолепный вид. Несмотря на то что он иногда бывает сложным человеком для ведения переговоров, «Рома» должна сохранить его в роли главного тренера, потому что Лучано — лучший», — приводит слова Де Росси Football Italia.
Действующее соглашение Спаллетти с «Ромой» истекает по окончании нынешнего сезона. Де Росси работал под его руководством с 2005 по 2009 год, а также с января 2016 года.